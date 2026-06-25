В Мытищах торжественно открыли летнюю Спартакиаду учащихся России

Торжественная церемония открытия XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года прошла 24 июня в Мытищах. В мероприятии приняли участие представители министерства физической культуры и спорта Московской области.

Директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Михаил Гусев обратился к участникам с напутственными словами: «Спартакиада является традиционной площадкой открытия настоящих талантов и будущих чемпионов. Поэтому приложите все усилия для того, чтобы эта Спартакиада стала для вас реальным трамплином, чтобы вы получили опыт».

Соревнования пройдут с июня по сентябрь в 19 субъектах Российской Федерации и станут одним из крупнейших комплексных спортивных мероприятий страны среди молодых спортсменов. В них примут участие более 13 тысяч атлетов из 89 регионов России, которые разыграют комплекты наград в 51 виде спорта, включая олимпийские и неолимпийские дисциплины.

Впервые в программу Спартакиады вошли лапта, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Первыми стали соревнования по баскетболу среди девушек в Салавате и акробатическому рок-н-роллу в Казани.

Подмосковье примет финалы по девяти видам спорта. В Мытищах 24 и 25 июня пройдут турниры по самбо. Также 4 и 5 июля там состоятся соревнования по греко-римской борьбе. С 30 июня по 2 июля в Одинцово будут проходить состязания по спортивной акробатике и спортивной аэробике.

В первый день соревнований по самбо подмосковные спортсмены завоевали золото, серебро и две бронзы. Центрами проведения соревнований наряду с Подмосковьем станут Башкортостан, Татарстан, Мордовия и Краснодарский край. Финалы также примут Москва и другие регионы России.