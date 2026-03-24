В Мытищах построят новое административное здание
В подмосковном городе Мытищи идет строительство пятиэтажного административного здания. Сейчас рабочие армируют плиту перекрытия цокольного этажа, бетонируют стены и колонны первого этажа.
Площадь строения составит 8,9 тысячи квадратных метров. В здании будут офисные помещения, зал для коллегиальных заседаний, конференц-зал и технические комнаты.
На прилегающей территории появятся парковочные места, зоны отдыха и проведут озеленение.
Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области. Завершить работы планируют до конца 2027 года. Новое здание создаст комфортные условия для работы сотрудников судейского корпуса.