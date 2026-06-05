В Мытищах стартовали работы по возведению временного путепровода

В городском округе Мытищи началась реализация второго этапа реконструкции Пироговского шоссе, в рамках которого запланировано строительство временного путепровода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, сначала строители возведут временный путепровод, демонтируют старый (левую часть существующего объекта), построят на месте старого новый объект. Это позволит перераспределить транспортные потоки и полностью вывести движение со старого путепровода.

Временный путепровод протяженностью более 80 метров будет выполнен из металлоконструкций. В настоящее время строители завершили один из этапов переустройства коммуникаций и приступили к погружению свай для опор путепровода.

Постоянный путепровод на месте временного разместить невозможно из-за недостатка места и значительного удаления от основного створа дороги. Движение по новому путепроводу будет осуществляться по трем полосам. Кроме того, в рамках реконструкции будет построена вело-пешеходная дорожка длиной более 200 метров.

Первый этап реконструкции Пироговского шоссе завершился в конце прошлого года. Тогда была построена правая часть путепровода с двумя полосами движения, а само шоссе на участке от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды расширено до четырех полос.

Реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию на Пироговском шоссе, повысить доступность прилегающих жилых районов, включая строящийся ЖК «Мытищи Парк», и обеспечить удобный выезд на Мытищинскую хорду.

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