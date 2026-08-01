В Мытищах стартовал «Кубок Овечкина»

Сегодня в городском округе Мытищи на ледовой арене «Мытищи» стартовал хоккейный турнир «Кубок Овечкина». Первыми на лед вышли местная команда и челябинский «Трактор».

Перед началом матча легенду советского хоккея Виктора Шалимова, в честь которого назван этот дворец, торжественно пригласили поддержать «Красную машину „Атланта“. Он сделал символическое вбрасывание и пожелал спортсменам честной и живой игры.

Шалимов поделился воспоминаниями о том, как в 12 лет сам наблюдал за игрой взрослых любительских команд и даже не помышлял о профессиональной карьере. Теперь он смотрит на молодых игроков с уважением и верит, что такие турниры прививают любовь к спорту. В прошлом году после «Кубка Овечкина» в «Красную машину „Атлант“ записалось много новичков, что является лучшей оценкой для Виктора Ивановича.

Игра получилась напряженной и жесткой. Обе команды показали самоотверженный хоккей, но в этот день сильнее оказался «Трактор» — 12:4.

Мытищинцам не стоит расстраиваться, ведь впереди еще шесть дней турнира, и все только начинается.