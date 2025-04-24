В Мытищах стартовал фестиваль «Студвесна Подмосковья 2025»

Региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна» стартовал в Мытищах. В конкурсе примут участие около 1300 молодых и талантливых студентов вузов и ссузов Подмосковья. Об этом сообщает министерство информации и молодежной политики МО.

«На протяжении нескольких дней студенты со всей Московской области будут выступать перед экспертным жюри по 11 творческим направлениям: „Вокальное“, „Инструментальное“, „Вокально-инструментальный ансамбль“, „Танцевальное“, „Театральное“, „Оригинальный жанр“, „Мода“, „Медиа“, „Видео“, „Арт“ и „Весна Победы“», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Оценивать конкурсантов пригласили ведущих представителей сфер культуры, искусства, журналистики, молодежных и образовательных организаций.

После подведения итогов для участия в федеральном этапе от региона представят две делегации.

«Студенческая весна Подмосковья — это площадка для творчества, искусства и смелых экспериментов. Все участники разные, яркие, необычные. Они — наше будущее в творческой сфере», — сказал председатель московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов.

«Российская студенческая весна» нацелена поддерживать и развивать творчество среди молодежи. Программа действует более 30 лет, каждый год в ее мероприятиях участвуют около 1,5 миллиона студентов из разных регионов. В 2025 году все мероприятия проекта приурочены к 80-летию Победы в ВОВ и Году защитника Отечества.