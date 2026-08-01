В Мытищах стартовал детско-юношеский турнир «Кубок Овечкина»

Сегодня в городе Мытищи началось крупное спортивное событие — детско-юношеский турнир «Кубок Овечкина». Ледовая арена «Мытищи» стала местом, где собрались юные хоккеисты, чтобы продемонстрировать свои навыки.

Первыми на лед вышли команды «Балашиха» и «Локомотив». Игра сразу же захватила всех своей динамикой и напряженностью. Мальчишки отчаянно бились за каждую шайбу, а трибуны были заполнены болельщиками, которые активно поддерживали своих героев.

Всего в первый день турнира прошло шесть матчей. Уже сегодня стали известны первые победители и проигравшие, но это только начало. С 1 по 8 августа ледовые площадки Мытищ и Красногорска примут двадцать четыре лучшие команды со всей страны. Юноши 2014 года рождения будут бороться за звание победителя.

Главный момент турнира ожидается 8 августа, когда состоится финал. Имя чемпиона будет объявлено в присутствии живой легенды хоккея, обладателя Кубка Стэнли, капитана «Вашингтон Кэпиталз» и трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина, который лично вручит трофей юным чемпионам.