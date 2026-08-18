В Мытищах состоится игра юбилейного сезона проекта «Выходи во двор»

22 августа на стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах пройдет гала-матч юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». В игре примут участие звезды российского футбола, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Перед основным матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ и поделятся секретами мастерства. Все зрители смогут посетить футбольные аттракционы и принять участие в розыгрыше подарков с автографами легенд.

В гала-матче сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Атмосферу большого футбола для зрителей создаст спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». В пятом сезоне уже состоялись матчи в Клину, Раменском, Можайске, Малаховке, Видном, Лотошино и Зарайске. Также легенды провели традиционный матч с военнослужащими дивизии им. Ф. Э. Дзержинского.

Программа мероприятия: * начало работы аттракционов в 10:15; * мастер-класс легенд футбола для юных спортсменов в 11:00; * гала-матч в 12:00.

Место проведения: город Мытищи, улица Рождественская, дом 6, стадион имени Дмитрия Аленичева. Дата проведения: 22 августа 2026 года. Вход свободный.