В Мытищах прошли соревнования по кроссу Кубок Крамар Моторспорт – YUKA ADV Pro Racing

На подмосковной трассе «Бородино» в Мытищах 20 июня состоялся чемпионат и первенство Москвы и Московской области по кроссу. Участие в соревнованиях приняли более 80 пилотов из семи регионов России.

Состязания прошли в семи классах, победители получили путевки на Кубок страны. Перед финальными заездами судейская бригада изменила конфигурацию трассы, что сделало финалы зрелищными и непредсказуемыми.

В классе «Мини» (ДЗ-Мини, 9–11 лет) победителем стал Дмитрий Власов (Видное), набравший 80 очков. В классе «Д2-Юниор» (Калина, 12–15 лет) победу одержал Кирилл Барбаков (Дмитров) с 70 очками.

В классе «Багги-600» (ДЗ-450, 13–18 лет) третье место занял Матвей Седов (Краснознаменск). Среди взрослых классов в категории «Супер-Багги» первое место занял Денис Окшин (Зеленоград). Единственная женщина, выступавшая в этом классе, Алина Синегубская (Электросталь), заняла третье место.

Тимофей Жарков (Наро-Фоминский г. о.) поднялся на третью ступень пьедестала почета в классе «ДЗ Спринт».

Особенность трассы в Бородино — ее соседство с мотокроссовой трассой. Пока автомобилисты боролись за секунды на одном треке, на соседнем мотоциклисты совершали захватывающие прыжки. Зрители могли одновременно наблюдать за двумя видами спорта.

Следующие этапы Кубка России пройдут в июле и августе. Соревнования проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).