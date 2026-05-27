В Мытищах прошла акция «Рябиновый цвет: Единство завет

В городском округе Мытищи состоялась всероссийская акция «Рябиновый цвет: Единство завет», организованная Ассамблеей народов России. Мероприятие было приурочено к Году единства народов России, объявленному Президентом страны.

Участниками акции стали представители администрации Мытищ, ветераны, члены Совета ветеранов, молодежь, студенты вузов, а также представители национально-культурных объединений — Дагестана, Еврейской автономной области, Азербайджана, Лезгинской автономии и Татарстана.

Участники акции дружно высадили 20 саженцев рябины. Они сделали лунки, аккуратно поместили молодые деревца в землю и полили их. Эти саженцы через пару лет превратятся в пышные кусты рябины и станут живым памятником этому дню, когда представители разных поколений и народов объединились ради общего дела.