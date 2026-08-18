В Мытищах прошел второй день обучения информаторов

В городском округе Мытищи во второй день обучения собрались 250 председателей и членов участковых избирательных комиссий. В Доме культуры «Яуза» они готовились к поквартирным обходам, которые начнутся через два дня.

На встрече обсудили, как правильно объяснить жителям цель визита и ответить на их вопросы. Особое внимание уделили заявкам на голосование на дому — этот вопрос часто задают пожилые люди.

Информаторы получили форму и бейджи, чтобы жители могли легко их опознать. Всего в округе будут работать 457 информаторов. Каждый из них обойдет свой участок и десятки тысяч квартир, чтобы рассказать жителям о выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября.