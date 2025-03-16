В Мытищах прошел межрегиональный турнир по самбо памяти Михаила Тихомирова
Городской округ Мытищи принял межрегиональные юношеские соревнования памяти президента Международной и Всероссийской федераций самбо заслуженного тренера России Михаила Тихомирова. На ковер комплекса «Спорт-центр» вышли более 400 атлетов из 35 команд.
На соревнования приехали спортсмены из Москвы и Московской, Владимирской, Тверской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей.
Турнир посетили и почетные гости в лице первого заместителя министра физкультуры и спорта Московской области Алексея Перова, главного тренера сборной России по самбо Дмитрия Трошкина, президента Федерации самбо Подмосковья Сергея Фомкина и других.
Соревнования памяти Михаила Тихомирова проводят с 2023 года, а с 2025 года турнир входит в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации.
В Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщают, что также подвели итоги федерального проекта «Zа самбо», который закончил действовать в конце января. В рамках него в регионе прошло 137 спортивных событий, 32 турнира, 65 патриотических встреч и несколько десятков сдач нормативов ГТО.
Федерация самбо Московской области и Государственный университет просвещения заключили соглашение по проекту «Выбор сильных». Он будет действовать взамен «Zа самбо». Его координатором в Подмосковье выступит Сергей Фомкин, отметили в ведомстве.
В регионе самбо занимаются более 18 тысяч жителей. Занятия проходят в 210 спортшколах и спортивных клубах в 45 городских округах.