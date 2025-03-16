В Мытищах прошел межрегиональный турнир по самбо памяти Михаила Тихомирова

Городской округ Мытищи принял межрегиональные юношеские соревнования памяти президента Международной и Всероссийской федераций самбо заслуженного тренера России Михаила Тихомирова. На ковер комплекса «Спорт-центр» вышли более 400 атлетов из 35 команд.

На соревнования приехали спортсмены из Москвы и Московской, Владимирской, Тверской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей.

Турнир посетили и почетные гости в лице первого заместителя министра физкультуры и спорта Московской области Алексея Перова, главного тренера сборной России по самбо Дмитрия Трошкина, президента Федерации самбо Подмосковья Сергея Фомкина и других.

Соревнования памяти Михаила Тихомирова проводят с 2023 года, а с 2025 года турнир входит в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации.