В Мытищах прошел массовый субботник по уборке снега

На минувшей неделе жители Мытищ столкнулись с обильными снегопадами, которые затруднили работу коммунальных служб. Чтобы помочь им справиться с последствиями непогоды, на улицы вышли волонтеры, сотрудники различных организаций и даже работники городской администрации.

Было выбрано 10 ключевых точек для уборки: 9 в городе и одна в микрорайоне Пироговский. Эти места были определены как наиболее проблемные, так как оттуда поступало больше всего обращений от горожан. В акции приняли участие около 500 человек, включая сотрудников предприятий, учреждений, администрации и просто активных жителей.

Вооружившись лопатами, ломами и роторами для снега, участники за пару часов расчистили десятки детских и спортивных площадок, остановок общественного транспорта и придомовых территорий. Несмотря на сильный мороз и ранний подъем, энтузиазм собравшихся не угас. Как признались участники, работа с лопатой согревала лучше любой одежды, а отличное настроение от общего дела сохранилось на весь оставшийся день.

Чиновники отмечают, что подобные акции планируется проводить и в будущем, чтобы помочь городу быстрее вернуться к привычному ритму жизни.