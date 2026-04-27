Мост через Клязьму в Мытищах достроят до 2028 года

В рамках модернизации улично-дорожной сети в микрорайоне Пирогово в Мытищах продолжается строительство моста через реку Клязьму. Полностью завершить работы планируется в первом квартале 2028 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На строительной площадке активно трудятся 55 строителей, 6 инженерно-технических специалистов и задействовано 8 единиц техники. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что на данный момент строительная готовность объекта составляет 24%, а готовность самого моста — 43%.

Строители уже завершили 3 блока пролетного строения из 12 и приступили к надвижке первого блока. Параллельно ведется строительство дождевой канализации.

Новый двухполосный мост возводится рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, планируется реконструкция участка дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной протяженностью более 1,1 км. Будут обустроены разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть.

Для удобства и безопасности жителей будут построены наземные пешеходные переходы, пешеходная зона, остановки общественного транспорта. Эти меры значительно улучшат дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово и обеспечат удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.