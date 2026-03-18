В Мытищах продолжают строить мост через реку Клязьму

В микрорайоне Пирогово в Мытищах идет активное строительство моста через реку Клязьму. Завершить работы планируется в первом квартале 2028 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что сейчас строительная готовность моста составляет 17%. Уже готовы все четыре опоры и буронабивные сваи. Строители завершили устройство стапеля и приступили к монтажу пролетного строения.

В рамках работ планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также будет реконструирован участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной общей протяженностью свыше 1,1 км. Будут обустроены разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть, в частности, на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую.

Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта. Новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, поскольку обеспечит еще один удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в [нашем официальном канале в MAX](https://max.ru/mtdi_mo).