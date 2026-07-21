В Мытищах продолжается строительство современного медицинского комплекса

В городском округе Мытищи продолжается активное строительство нового медицинского комплекса. Объект возводится на месте старых корпусов, которые были снесены ранее.

По словам начальника участка Николая Филиповича, строители уже достигли ключевых показателей по монолитным работам. Административный корпус готов на 99%, а общая готовность монолитных конструкций по всему объекту достигает 30–40%.

На площадке работают порядка 180 человек и задействовано 30 единиц техники. Строители готовят фундамент к заливке для секций C2.3 и 3.3, а в здании будущего диагностического центра монолит уже поднялся над нулевой отметкой. На этой неделе специалисты планируют запустить третий башенный кран.

После завершения строительства появится медицинский комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров. Семиэтажный центр будет включать родильный дом, современный сосудистый центр, а также отделения терапии и хирургии.

Старт строительству дали в 2025 году, а завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2030 году.