В Мытищах продолжается строительство путепровода

В городском округе Мытищи на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира продолжается строительство путепровода. Строительная готовность объекта составляет 13 %.

Сейчас специалисты работают с инженерными коммуникациями и возводят подпорные конструкции. На съездах выполняют шурфление коммуникаций, а на подпорной стене №4 армируют фундаменты и готовят бетонное основание. Параллельно ведется монтаж опалубки подбетонки и обслуживание существующей автодороги.

В рамках проекта будет построен путепровод длиной более 320 метров с тротуарами по обеим сторонам и четырьмя съездами. Также появятся два надземных пешеходных перехода: через Волковское шоссе (более 60 метров) и через улицу Мира (около 50 метров).

Существующее кольцевое пересечение Волковского шоссе и улицы Мира реконструируют. Новый путепровод обеспечит бессветофорное движение и позволит перераспределить транспортные потоки, улучшив дорожную ситуацию в этой части Мытищ.

На объекте работают 21 специалист и 5 единиц техники. Завершить строительство планируют во втором квартале 2028 года.