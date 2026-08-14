Путепровод на Волковском шоссе в Мытищах достроят в 2028 году

В Мытищах на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира продолжается строительство путепровода. Строительная готовность объекта составляет 13%, завершить работы планируется во втором квартале 2028 года.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что на данный момент дорожники начали устройство временной дороги, по которой в дальнейшем будет организовано движение транспорта на период строительства. На объекте задействованы 26 рабочих, 3 инженерно-технических работника и шесть единиц техники.

Специалисты выполняют разработку грунта под земляное полотно, устройство подстилающего слоя, фрезеровку асфальтобетонного покрытия и демонтаж дорожной одежды. Параллельно ведутся работы по монтажу бетонных блоков ограждения, демонтажу тротуарной брусчатки и пешеходного ограждения, а также переносу кабеля на временные опоры.

В рамках работ строители также реконструируют существующее кольцевое пересечение Волковского шоссе с улицей Мира, где в часы пик часто образуются заторы. Проектом предусмотрено строительство путепровода длиной более 320 метров, устройство тротуаров с двух сторон и строительство четырех съездов. Также будут построены два надземных пешеходных перехода: через Волковское шоссе длиной более 60 метров и через улицу Мира длиной порядка 50 метров.

Новый путепровод с бессветофорным движением позволит перераспределить транспортные потоки на Волковском шоссе и улице Мира, что улучшит дорожную ситуацию в Мытищах.