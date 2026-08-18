В Мытищах продолжается строительство многопрофильного медицинского комплекса

В городе Мытищи продолжается возведение многопрофильного медицинского комплекса. На данный момент завершены монолитные работы административного корпуса. В трех других секциях выполнено бетонирование фундаментных плит, а на двух из них идет армирование конструкций выше нулевой отметки.

Параллельно специалисты занимаются гидроизоляцией подземной части зданий и выносом инженерных сетей. Разработка котлована под главный корпус тоже продолжается — уже вывезено около 158 тысяч кубометров грунта. Готовность работ по выносу инженерных сетей составляет примерно 90 %.

Медицинский комплекс возводят на месте снесенных старых корпусов. После завершения работ здесь появится современный медицинский центр общей площадью более 110 тысяч квадратных метров. Комплекс будет иметь семь этажей и рассчитан на 786 койко-мест. В его состав войдут родильный дом, сосудистый центр, терапевтические и хирургические отделения.

На площадке уже работают три из четырех башенных кранов. Ежедневно здесь задействованы 211 человек, в том числе девять инженерно-технических специалистов, и 35 единиц техники.