Многофункциональный стационар в Мытищах достроят к 2030 году

В подмосковных Мытищах на улице Коминтерна продолжается строительство нового многофункционального медицинского стационара на 786 коек. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области и в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, на данный момент выполнено бетонирование фундаментных плит трех секций. Сейчас проводятся работы по гидроизоляции подземной части блоков. Ежедневно на объекте работают 188 человек и 27 единиц техники.

К 2030 году на улице Коминтерна, владение 24, появится современный медицинский комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров. В новом здании будут терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр и родильный дом, а также консультативно-диагностический центр.

Новый медцентр сможет обслуживать более миллиона человек.