В Мытищах продолжается строительство административного здания

В городском округе Мытищи активно ведется строительство нового административного здания. На данный момент подрядчик осуществляет монолитные работы на уровне четвертого этажа пятиэтажного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь здания составит 8,9 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрены офисные помещения, зал для коллегиальных заседаний, конференц-зал, а также технические и служебные помещения. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

На объекте задействовано 60 рабочих и 4 единицы техники. Установлен башенный кран. Специалисты продолжают армирование и монтаж опалубки вертикальных конструкций четвертого этажа. Уже выполнено бетонирование 54% монолитных конструкций. Кроме того, ведется кладка внутренних стен и перегородок цокольного этажа, а также монтаж и изоляция воздуховодов.

Параллельно продолжаются работы по разметке трасс и монтажу креплений под отопление и теплоснабжение. Подрядчик также приступил к разработке котлована гаража.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и предусматривает не только строительство самого здания, но и благоустройство территории. Будут устроены тротуары, созданы парковочные места и зоны отдыха, проведено озеленение.