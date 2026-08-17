В Мытищах продолжается реконструкция Волковского шоссе

В городском округе Мытищи продолжается масштабная реконструкция Волковского шоссе. Основные работы сейчас направлены на подготовку к изменению движения транспорта.

Начальник участка Волковского шоссе Карен Миносорян рассказал, что основные силы сосредоточили на съезде № 4. Подрядчик готовит переброску транспортного потока с Волковского шоссе на будущий проектируемый съезд. Это позволит освободить место для возведения опор № 4 и № 5 и начать новые этапы строительства — устройство подпорных стен и опор мостового сооружения.

Параллельно на объекте развернули работы по опорной стене № 4 и ведут бурение под опору № 6. Специалисты также занимаются переукладкой высоковольтных кабельных линий. Часть коммуникаций в ближайшее время переустроят со стороны торгового центра «Июнь».

Ежедневно на объекте задействовано 7 единиц техники и 25 человек.

Завершить строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира планируют во втором квартале 2028 года. Проект предусматривает комплексное обновление транспортной инфраструктуры. Протяженность объекта вместе с подъездами и съездами составит около 1,9 километра. Кроме того, в рамках проекта реконструируют существующее кольцевое пересечение и построят два надземных пешеходных перехода.