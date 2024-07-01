В Мытищах продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Мои родители — учителя!». Он приурочен к Году семьи и пройдет осенью.

Участниками конкурса станут семьи педагогов, проживающие и обучающиеся в любом регионе страны или в одной из школ при посольстве России. Подать заявку на участие можно до 1 ноября 2024 года. Для этого нужно написать эссе о том, каково быть ребенком учителя. Тексты должны быть уникальны и не публиковаться ранее. Также необходимо иметь открытый аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и подписаться там на аккаунт Рособрнадзора.

Подробнее о конкурсе и условиях участия можно узнать по ссылке, также нужно заполнить анкету участника. Итоги конкурса подведут 15 ноября.

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