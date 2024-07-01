Семейный конкурс «Мои родители — учителя!» пройдет в Мытищах осенью

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

В Мытищах продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Мои родители — учителя!». Он приурочен к Году семьи и пройдет осенью.

Участниками конкурса станут семьи педагогов, проживающие и обучающиеся в любом регионе страны или в одной из школ при посольстве России. Подать заявку на участие можно до 1 ноября 2024 года. Для этого нужно написать эссе о том, каково быть ребенком учителя. Тексты должны быть уникальны и не публиковаться ранее. Также необходимо иметь открытый аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и подписаться там на аккаунт Рособрнадзора.

Подробнее о конкурсе и условиях участия можно узнать по ссылке, также нужно заполнить анкету участника. Итоги конкурса подведут 15 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ход Канье. Зачем король скандалов приезжал в Москву

Кастрюля с закрытой крышкой. Что такое тепловой купол и накроет ли он Россию

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейного оружия на Поклонной горе

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте