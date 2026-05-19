Учебный корпус Мытищинского колледжа отремонтируют в этом году

В рамках государственной программы Московской области на Силикатной улице, дом 1/9 в Мытищах, продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Мытищинского колледжа». По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, стройготовность объекта составляет 62%.

«В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, завершается ремонт кровли. Параллельно ведется утепление фасада, отделка и монтаж инженерных сетей. Задействованы 65 специалистов», — сообщила пресс-служба ведомства.

Общая площадь учебного корпуса — 3,4 тысячи квадратных метров. В ходе капитального ремонта обновляют фасад и кровлю, меняют все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проводят внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории. В колледж будет поставлена современная мебель и оборудование.

Капитальный ремонт учебного корпуса (литер А1) «Мытищинского колледжа» на улице Силикатной, дом 1/9, стартовал в конце 2025 года. Завершение работ на объекте планируется в третьем квартале 2026 года.