В Мытищах продолжается благоустройство общественных пространств

В Мытищах в этом году продолжаются работы по обновлению общественных мест. Сейчас специалисты трудятся над набережной Яузы и в парке Мира.

Завершают второй этап благоустройства набережной — участок от улицы Пролетарской до улицы Семашко. На обоих берегах одновременно устраивают основания для дорожек, оборудуют подходы к воде и прокладывают освещение. Также началась установка свай под настилы, которые соединят берега с островами.

Второй этап планируют завершить до конца сентября. Всего проект благоустройства набережной рассчитан на четыре этапа, завершение которых намечено на 2027–2028 годы.

В 2026 году начнется комплексное обновление парка Мира. Здесь появятся новые пешеходные маршруты, зоны отдыха, прогулочный променад вдоль воды, детские и спортивные площадки, а также дополнительные зеленые территории. Парк остается одним из самых посещаемых мест отдыха в округе.