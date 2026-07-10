В Мытищах продолжается благоустройство набережной Яузы

В городском округе Мытищи идет второй этап благоустройства набережной реки Яузы. Работы развернулись на берегах реки и прилегающих островах, вдоль улиц Пролетарской и Семашко. Общая площадь территории — 6,3 гектара.

По словам начальника участка Сергея Кочеткова, сейчас специалисты готовят основание для укладки брусчатки и асфальта, монтируют каркасы на пирсах и тропах, укладывают газон. Параллельно идет ремонт моста через Яузу на улице Щербакова, который планируют закончить к 1 сентября.

Первый этап благоустройства уже завершен. В декабре прошлого года открыли правый берег от улицы Мира до Березовой рощи. Там появились пешеходные и велодорожки, освещение и видеонаблюдение.

По итогам второго этапа на набережной установят садово-парковую мебель, детские и спортивные площадки, зону для выгула собак, павильоны, амфитеатр, пирсы и лестницы. Также оборудуют входную стелу и пешеходную тропу, выполнят озеленение.

Открытие обновленной набережной запланировано на сентябрь 2026 года.