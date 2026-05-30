В Мытищах откроется выставка работ известного графика Виктора Каулина

В Мытищах в историко-художественном музее 29 мая 2026 года в 18:00 откроется экспозиция работ Виктора Каулина. Это уже пятая выставка, посвященная творчеству известного графика и мастера офорта после смерти художника.

Виктор Каулин был мастером необычной техники — офорта. В этой технике художник процарапывает рисунок в кислотоупорном слое, покрывающем медную или цинковую пластину, а затем опускает ее в кислоту. Офорт ценится за тонкость линий и богатство оттенков.

Художник прожил большую часть жизни и работал в Подольске. Этот город стал одним из главных героев его произведений. Каулин черпал вдохновение из окружающего мира: родные улицы, близкие люди, обычные сцены становились предметом его искусства.

Дочь художника Анна Каулина вспоминает трогательный эпизод: после инфаркта Виктор Каулин, лежа в больничной палате, не выпускал из рук карандаш и нарисовал всех своих соседей по палате. Для него творчество было дыханием.

На выставке «Ясные дни» будет представлено 41 произведение. Основу экспозиции составляет графика, но есть и полотна, написанные маслом. Главные темы — семья, дом, любимые места.

Познакомиться с художником и посетить выставку можно до 12 июля 2026 года.