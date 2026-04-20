В Мытищах начали возводить новый медицинский центр

В городском округе Мытищи стартовали работы по строительству нового многофункционального медицинского стационара, рассчитанного на 786 коек. Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что подрядчик приступил к бетонированию фундамента будущего объекта здравоохранения. На площадке уже работают два башенных крана, планируется установка еще двух.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Министр отметил, что на площадке задействовано 76 рабочих и 12 единиц спецтехники.

К 2030 году на улице Коминтерна, владение 24, появится современный медицинский комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров. В новом здании разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургическое и травматологическое подразделения, региональный сосудистый центр, родильный дом и консультативно-диагностический центр.

Новый медицинский центр будет способен обслуживать более миллиона человек.