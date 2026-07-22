Улицу Угольную в Мытищах реконструируют в 2027 году

В Мытищах стартовала подготовка территории для реконструкции улицы Угольной. Министерство транспорта Московской области сообщило о заключении нового государственного контракта для завершения работ.

По проекту 1,4-километровый участок от примыкания к Пироговскому шоссе до улицы Угольной, д. 1 расширят до четырех полос движения. Также планируется строительство пешеходной зоны и разворотной петли, что обеспечит удобный выезд в сторону МКАД и на Мытищинскую хорду.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что на данный момент специалисты восстановили геодезическую основу, очистили водопропускную трубу, восстановили элементы организации дорожного движения. Сейчас ведется подготовка стройгородка для размещения вагон-бытовок и складирования материалов.

Согласно новому контракту, завершить работы планируется в третьем квартале 2027 года. Строительная готовность дороги составляет около 40%. В рамках нового контракта планируется завершение работ по устройству слоев дорожной одежды на всех четырех осях, устройство шумозащитных экранов и переустройство коммуникаций.

Реализация проекта улучшит транспортную доступность жителей микрорайона Олимпийский и обеспечит удобный выезд в сторону МКАД и на Мытищинскую хорду.

Предыдущий госконтракт был расторгнут из-за срыва сроков и медленного темпа работ. Подрядчик был внесен в Реестр недобросовестных подрядных организаций Федеральной антимонопольной службы и не сможет участвовать в госзакупках в ближайшие несколько лет.

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