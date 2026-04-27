В Мытищах коммунальщики оперативно перешли на зимний режим из-за снегопада

В городском округе Мытищи 27 апреля порывистый ветер принес с собой мокрый снег. Коммунальные службы с раннего утра ведут работы по расчистке улиц.

Техника оперативно переоборудована под зимний режим. Специалисты в первую очередь расчищают крупные магистрали, а затем — объекты социальной инфраструктуры и остановки общественного транспорта.

На улицы Мытищ уже вышли 12 единиц крупной техники и около 100 рабочих. Одна из бригад, которая трудится на участке «улица Белобородова — Новомытищинский проспект», руководит мастер Татьяна Новикова. В ее группе пять человек. Они уже убрали около 30 пешеходных переходов и остановок — от улицы Белобородова до Институтской. Также коммунальщики собрали поваленные ветки с дорог и тротуаров.

Мастер участка Татьяна Новикова признается: «Мы уже настроились на другую работу, а тут все заново. Зима пришла. Будем убирать, стараться, наводить порядок на своей территории».