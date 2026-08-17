В Мытищах членам молодежной избирательной комиссии вручили удостоверения

В городе Мытищи десяти членам Молодежной территориальной избирательной комиссии (МТИК) вручили удостоверения, которые делают их официальной частью избирательной системы города. Также на заседании утвердили план работ до ближайших региональных выборов.

Комиссия начала работу в апреле. За это время члены МТИК успели выбрать руководство, настроить процессы и войти в ритм. Теперь их дни расписаны: совещания, встречи с коллегами из ТИК, подготовка материалов для участков.

До голосования 18, 19 и 20 сентября остается ровно месяц. Для членов комиссии это значит, что с каждым днем нагрузка будет только расти. Сейчас в приоритете волонтерская подготовка, отработка взаимодействия с участковыми комиссиями и информирование молодежи.

Как отметила председатель ТИК города Мытищи Татьяна Гордеева, члены МТИК полностью включены в процесс и стали незаменимыми помощниками.

Это первый год работы МТИК в Мытищах. В ее составе — десять школьников и студентов от 14 лет. Они уже вовлечены в избирательный процесс и скоро им предстоит пройти первое серьезное испытание — выборы регионального уровня.