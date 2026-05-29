В Мытищах активно строят новый путепровод

В центральной части Мытищ продолжается возведение нового путепровода. На данный момент степень готовности объекта составляет 10%. Строители заняты созданием подпорных стен. Также специалисты устанавливают буронабивные сваи, разрабатывают траншеи и котлованы, прокладывают инженерные коммуникации.

Новый путепровод будет иметь длину 320 метров, и движение по нему будет бессветофорным. По обеим сторонам сооружения будут построены тротуары, а также обустроены четыре съезда. Планируется возведение двух надземных пешеходных переходов через Волковское шоссе и улицу Мира. Кольцевое пересечение этих улиц будет реконструировано.

Строительство нового моста поможет улучшить дорожную ситуацию в городе и перераспределить транспортные потоки на ключевых магистралях. Завершение работ запланировано на второй квартал 2028 года.