В Мытищах активно модернизируют дорожную сеть

В городском округе Мытищи реализуется масштабная программа по модернизации дорожной сети. На данный момент строится пять дорог общей протяженностью восемь километров и проектируется одна дорога длиной 1,5 километра.

Одним из важнейших проектов является строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Строительные работы начались в декабре прошлого года, и к второму кварталу 2028 года планируется завершить строительство путепровода длиной более 320 метров, тротуаров с двух сторон и четырех съездов. Также будут построены два надземных пешеходных перехода.

Кроме того, продолжается реконструкция моста через реку Клязьму. В рамках проекта будет построен новый двухполосный мост взамен старого, а также реконструирован существующий участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 17%. Запустить рабочее движение планируется в конце 2026 года, а завершить работы — в первом квартале 2028 года.

На основных артериях округа — Осташковском и Пироговском шоссе — также ведутся работы по реконструкции. На Пироговском шоссе к концу 2026 года завершат строительство левой части путепровода через железную дорогу длиной 80 метров. На Осташковском шоссе работы на 430-метровом участке планируется завершить в третьем квартале 2027 года.

