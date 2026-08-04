В Мытищах активно готовят инфраструктуру к отопительному сезону

В городском округе Мытищи полным ходом идет подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. Все работы планируют завершить к 15 сентября.

На совещании в администрации округа под председательством советника министра энергетики Московской области Владимира Мельника обсудили графики и проблемные точки. В совещании приняли участие коллеги из Королева, Пушкинского и Сергиево-Посадского округов.

Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Станислав Карнаухов сообщил, что гидравлические испытания завершены на 98%. Это значит, что слабые места в трубах выявили и устранили заранее.

Также в этом году провели плановый ремонт на 37 котельных. Сейчас управляющие компании проверяют внутридомовые сети, утепляют подвалы и чердаки многоквартирных домов.

Все системы планируют привести в полную готовность к середине сентября, чтобы этой зимой каждый житель Мытищ мог наслаждаться теплом и уютом в своем доме.