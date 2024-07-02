Мужчину с 12-сантиметровым тромбом спасли в Мытищах

В Мытищинскую больницу доставили 64-летнего пациента с болями в области поясницы и потерей чувствительности в конечностях. Используя ультразвуковое оборудование, медики выявили у мужчины тромб длиной 12 сантиметров.

Заведующий Центром спасения конечностей Мытищинской больницы Родион Шилов рассказал, что тромб находился в полой вене. Осложняло операцию, что он был подвижен. Из-за этого неверные действия хирургов могли бы привести к мгновенной смерти.

За жизнь пациента боролась бригада хирургов под руководством главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Московской области по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Алексея Азарова.

«Была проведена тромбэкстракция — под местной анестезией мы целиком удалили огромный тромб из нижней полой вены, выделили яремную вену на шее, затем через нее провели инструмент для удаления крупных тромбов. Извлекали тромб в несколько приемов, с максимальной аккуратностью, поскольку ни один инструмент не способен захватить его целиком, а из-за его рыхлой структуры был высок риск развития осложнений», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Врачи отметили, что тромб сформировался давно. Регулярные профилактические медосмотры могли бы помочь предотвратить осложнения и минимизировать риски для жизни. Сейчас пациент завершил курс реабилитации и готовится к выписке из больницы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».