В музыкальной школе Коломны продолжается капитальный ремонт

В Центральной детской музыкальной школе имени А. А. Алябьева в городе Коломна идет капитальный ремонт. Учреждение, где многие поколения детей делали первые шаги в музыке, ждет современное обновление. Важно сохранить уникальную акустику и творческую атмосферу школы.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, работы ведутся внутри здания и по инженерным системам. Строители прокладывают вентиляцию, электрические сети, линии связи, интернет и системы видеонаблюдения.

В подвальных помещениях продолжают делать новые дверные проемы, материалы поднимают на второй этаж. На площадке работают 15 человек и инженерно-технический специалист. Общестроительные работы выполнены на 70%, предчистовая отделка — на 90%. Стяжка полов и штукатурные работы близки к завершению, чистовая отделка выполнена на 40%. Параллельно идет монтаж инженерных систем: отопление и электроснабжение готовы на 70%, вентиляция — на 60%, слаботочные системы — на 68%. Системы горячего и холодного водоснабжения пока на начальной стадии.

Остаются работы по фасаду, кровле и благоустройству территории, а также поставка оборудования и пусконаладка. Завершить капитальный ремонт планируется в сентябре 2026 года.