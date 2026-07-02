В музыкальной школе имени Танеева в Звенигороде начался капитальный ремонт

В Звенигороде, на улице Ленина, продолжается капитальный ремонт здания музыкальной школы имени С. И. Танеева. Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным.

Ремонт проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджета.

Сейчас в здании ведется кладка перегородок, усиление дверных проемов и кровельные работы. В рамках капитального ремонта будут заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Также запланирована замена кровли, фасадные и отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.

Площадь здания составляет 1 362 квадратных метра. Завершить все работы планируется до конца 2027 года.