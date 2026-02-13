В музыкальной школе имени Алябьева завершается этап демонтажа

В городском округе Серпухов, в городе Пущино, капитальный ремонт в музыкальной школе имени Алябьева близится к переходу на новый этап. Представитель генерального подрядчика ООО «Гелиополь» Вадим Подобрев сообщил, что рабочие заканчивают демонтаж и готовятся приступить к черновой отделке помещений. На объекте уже установлены строительные леса, и в скором времени начнется ремонт кровли.

В рамках государственной программы Московской области по развитию социальной инфраструктуры здание получит современный дизайн. Будут реконструированы фасад и кабинеты, переоборудован концертный зал, модернизирована инженерная инфраструктура и заменены окна. Завершить все работы планируется во втором квартале 2026 года.

Кроме того, будет восстановлен уличный амфитеатр с уникальной акустикой, созданный архитекторами Воронежскими. Школа имени Алябьева — одна из крупнейших в городском округе, и с 1978 года она располагается в здании с амфитеатром, где капитального ремонта не было до сих пор.

Во время ремонтных работ ученики музыкального отделения временно занимаются в здании детского сада «Дюймовочка».