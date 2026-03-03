В музыкальной школе имени Алябьева в Серпухове начался капитальный ремонт

В музыкальной школе имени Алябьева в городском округе Серпухов приступили к капитальному ремонту. Строители начали реконструкцию концертного зала и возводят новую усиленную сцену, на которой сможет разместиться большее количество выступающих.

В школе уже установили новые перегородки, частично оштукатурили стены в классах и приступили к устройству стяжки. Начались и наружные работы: планируется отремонтировать кровлю, частично восстановить стены, утеплить и оштукатурить фасад.

По словам руководителя строительства Евгения Мищенко, необходимые материалы уже доставлены на объект. В ближайшее время увеличат количество рабочих, которые будут трудиться в две смены, чтобы осенью дети смогли вернуться в обновленную музыкальную школу.

Музыкальная школа имени Алябьева — одна из крупнейших в городском округе. Она переехала в здание с амфитеатром в 1978 году и с тех пор не подвергалась серьезному ремонту.