В музыкальной школе имени Алябьева проходит масштабная реконструкция

В городе Серпухове в музыкальной школе имени Алябьева активно идут ремонтные работы. Строители полностью демонтировали старые покрытия — штукатурку и стяжку, теперь они готовят основание для нового пола и монтируют электрические сети.

В концертном зале возвели каркас новой усиленной сцены, скоро ее облицуют фанерой. Параллельно специалисты ремонтируют кровлю, готовятся к восстановлению части стен, утеплению и отделке фасада.

Как только основные строительные работы внутри здания будут завершены, подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории. Ожидается, что в начале нового учебного года юные музыканты смогут вернуться в обновленные классы и репетиционные залы.

Школа имени Алябьева — одна из крупнейших в округе. Она ведет свою историю с 1978 года, а до этого более десяти лет занимала помещения в жилом доме. Нынешний ремонт станет первым капитальным за все время существования школы в этих стенах.