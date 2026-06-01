В музыкальной школе Электростали начался новый этап капитального ремонта

В музыкальной школе городского округа Электросталь на улице Николаева, 11, начался новый этап капитального ремонта. Сейчас на объекте работают 30 человек, большая часть из них занята на крыше. Специалисты демонтируют старые перекрытия и устанавливают новые. Скоро ожидается поставка металлочерепицы, после чего приступят к ее монтажу.

Одновременно с работами на крыше идет установка новых окон. Их особенность — увеличенное количество воздушных камер, что обеспечит тепло в здании зимой. За комфортную температуру летом будет отвечать новая вентиляционная система.

Также специалисты начали утепление фасада, после которого планируют отделать его панелями.

Особое внимание уделяется акустике в помещениях для занятий детей. Там будет сделана двойная изоляция, а толщина стен составит 270 миллиметров. Остальные перегородки выполнят в современном стиле с использованием панелей и штукатурки.

Капитальный ремонт музыкальной школы ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы планируют в 2026 году.