В музей Чайковского в Клину вернули старинные скатерти после реставрации

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в Государственный музыкальный мемориальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину после реставрации вернулись две старинные скатерти. Их возраст превышает 130 лет, и они украшали дом композитора при его жизни.

Одна из скатертей с полосатым рисунком и бахромой украшала ломберный столик. Другая скатерть, вышитая золотой нитью и украшенная аппликацией в виде природного узора, принадлежала Ольге Сергеевне, супруге старшего брата Чайковского Николая Ильича, и находилась на столике для чтения.

Реставрацию уникальных предметов провел Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья добавили, что в 2024 году в музей после реставрации вернулись уникальные ковры — килимы, которые Петр Ильич Чайковский привез из поездки в Тифлис в 1880-х годах. Для сохранения старинных экспонатов в Мемориальном доме П. И. Чайковского поддерживаются оптимальные условия хранения: уровень освещения и температуры.