В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» проведут ботанические прогулки

С 7 июня музей-заповедник «Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский приглашает посетителей на уникальные ботанические прогулки под названием «Дерев связующая нить». Это мероприятие анонсировано Министерством культуры и туризма Московской области.

В рамках летнего сезона музей представляет новый формат экскурсий, который позволит гостям глубже погрузиться в историю усадебного ландшафта. Посетители смогут узнать о том, как создавался парк и какие растения были высажены здесь владельцами усадьбы в XIX веке. Также участникам экскурсий представится возможность познакомиться со старовозрастными деревьями парка, которые являются свидетелями жизни нескольких поколений владельцев Муранова.

Усадьба «Мураново» известна связью с именами двух выдающихся русских поэтов — Евгения Боратынского и Федора Тютчева. Но не только культурное наследие делает это место особенным — его природный комплекс также представляет большую ценность. Новая программа стремится объединить поэтическое наследие и природную красоту этого исторического места.

Прогулки будут проводиться до 13 сентября при благоприятных погодных условиях.

