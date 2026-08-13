В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» пройдет фестиваль «День варенья»

22 и 23 августа в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ в городском округе Пушкинский состоится ежегодный гастрономический фестиваль „День варенья“. В этом году он пройдет уже в четырнадцатый раз.

На протяжении двух дней гости смогут посетить мастер-классы по варке варенья, продегустировать блюда от шеф-поваров, поучаствовать в ремесленных творческих занятиях и конкурсе детского рисунка. Также для посетителей подготовлена музыкальная и музейная программы.

Для самых юных любителей сладкого организаторы подготовили занятия со сказочным персонажем, который расскажет об истории чая, полезных свойствах цветов и трав, а также научит варить целебное зелье от простуды. Кроме того, дети смогут поучаствовать в конкурсе сладкого рисунка. Для ребят постарше пройдет театрализованная программа «Прогулки с привидением».

На поляне перед Главным усадебным домом будет работать тематическая фотозона и усадебная почта. Гостей фестиваля пригласят принять участие в старинных усадебных и настольных играх, интерактивном театрализованном пикнике, литературно-историческом квизе и театрализованной лекции с чаепитием.

Два дня фестиваль будет сопровождать музыкальная программа с участием трио балалаечников-виртуозов «Ситенно», солиста Московского государственного академического музыкального театра имени Наталии Сац Сергея Петрищева, Александра Семенцова с программой «Живой аккордеон» и исполнителей классической музыки.

Завершится фестиваль запуском воздушного змея.

Подробная информация и программа размещены на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“.