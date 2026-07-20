В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» представят монодраму «Моцарт и Сальери»

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в городском округе Пушкинский 25 июля пройдет первый вечер «Моцарт и Сальери. Аутентичная драма». Это событие состоится в рамках новой программы «Музыкально-театральное лето в усадьбе Мураново. Вечера в доме поэтов».

Гостей вечера ждет представление монодрамы «Моцарт и Сальери» — маленькой трагедии А. С. Пушкина. Артист театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова Данила Дзыгар представит авторское прочтение классики в сопровождении солистки Государственного камерного оркестра „Виртуозы Москвы“ под руководством Владимира Спивакова Рипсимэ Айрапетянц и Анны Айрапетянц (фортепиано).

Посетители смогут насладиться звучанием скрипки 1686 года работы итальянского мастера Николо Амати. Кроме того, гости вечера узнают загадочную историю пересечения судеб Ф. И. Тютчева и Е. А. Боратынского в этой усадьбе Подмосковья, а также историю дружеских отношений Е. А. Боратынского и А. С. Пушкина и участие Александра Сергеевича в жизни поэта Ф. И. Тютчева.

Начало вечера запланировано на 17:00. Возрастное ограничение — 12+.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Усадьба Мураново».