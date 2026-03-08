В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» открылась выставка к Международному женскому дню

В выставочном зале музея-заповедника «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева начала работу выставка «Как неразгаданная тайна…». Экспозиция посвящена женщинам, которые жили в дворянских усадьбах, и приурочена к Международному женскому дню.

Посетители могут увидеть 58 уникальных экспонатов XVIII–XX веков из фондов музея. Среди них — книги с автографами, вышивка, старинные шкатулки, рисунки и парадные портреты. Особое внимание привлекает подлинная свадебная женская обувь XIX столетия.

Главными героинями выставки стали представительницы четырех знаменитых мурановских фамилий — Боратынские, Тютчевы, Путяты и Энгельгардты. Гости могут увидеть портреты Анастасии Боратынской, Софьи Энгельгардт, Дарьи Сушковой, дочерей поэта — Дарьи, Анны и Екатерины Тютчевых, а также императрицу Марию Александровну. Центральным экспонатом стал уникальный барельеф из белого мрамора с ликом императрицы Марии Федоровны.

Кураторы отмечают, что Мураново — «женская» усадьба: в XIX веке она передавалась исключительно по женской линии. Ее хозяйками и гостьями были фрейлины Высочайшего двора, писательницы, переводчицы и общественные деятельницы.

За первые дни работы выставку посетили более 200 человек. Экспозиция будет открыта для гостей до 31 мая.