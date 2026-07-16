Новую театрализованную программу представят в Муранове

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ им. Ф. И. Тютчева в Пушкинском городском округе 18 июля пройдет премьера новой театрализованной программы „Боратынский. Диалоги о любви“.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, музей бережно хранит память о выдающемся поэте Евгении Боратынском. Зрители познакомятся с историей его жизни через театральное искусство и поэзию.

Новую программу проведут заместитель директора по научной работе Мурановского музея Александр Сахно и научный сотрудник Марина Серегина. В программе гости услышат признания поэта, узнают о его увлечениях и истории любви.

Действие начнется в тенистых аллеях парка, где когда-то гулял Боратынский. Затем переместится в залы исторического усадебного дома, где зрителей ждет рассказ о роковой страсти поэта и другие эпизоды из его жизни. Завершится путешествие по страницам жизни поэта трогательным рассказом о встрече с Настасьей Энгельгардт — супругой, подарившей ему семейное счастье.

Начало программы в 15:30. 16+.

Подробнее об этом событии можно узнать на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“.