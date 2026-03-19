Встреча с иллюстратором Борисом Диодоровым пройдет в Клину 20 марта

20 марта в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин пройдет творческая встреча с известным иллюстратором Борисом Аркадьевичем Диодоровым. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Борис Диодоров — классик художественной иллюстрации, его работы украшают более 400 книг. Он получил признание как один из самых знаменитых иллюстраторов сказок Ганса Христиана Андерсена не только в России, но и за ее пределами. За свои заслуги художник получил титул посла Андерсена в России от Королевы Дании.

На встрече Борис Аркадьевич расскажет о своем пути к мастерству, влиянии Андерсена на его творчество и ответит на вопросы слушателей. Начало мероприятия запланировано на 17:00. Возрастное ограничение: 6+.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (496) 242-10-50; +7 (915) 110-43-38.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что работы Бориса Диодорова представлены на выставке «Старая добрая сказка», которая проходит в музее-заповеднике П. И. Чайковского до 19 мая. Подробнее о выставке можно узнать по ссылке: [Старая добрая сказка](https://tchaikovsky.house/exhibition/staraya-dobraya-skazka/).