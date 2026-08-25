В музее-заповеднике «Мелихово» стартовал прием заявок на XVII Международный конкурс чтецких работ имени А. П. Чехова

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», расположенный в городе Чехов Московской области, объявил о начале приема заявок на XVII Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова. В 2027 году тема конкурса — «Чехов и Распутин».

Конкурс проводится ежегодно среди молодых актеров и студентов театральных вузов России и других стран. Участников ждут отборочные туры, которые пройдут в несколько этапов. Кульминацией станет гала-концерт с награждением победителей в день рождения писателя, 29 января, в музее-заповеднике «Мелихово». Для участников запланирована дополнительная культурная программа.

К участию приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных вузов, у которых в программе есть дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». В состав жюри конкурса войдут известные актеры, педагоги и мастера художественного слова. Точный состав жюри будет объявлен дополнительно.

Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2027 года. Заявки на участие принимаются до 1 ноября 2026 года по адресу: Chekhov-konkurs@yandex.ru.

Подробная информация об условиях участия размещена на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово»: https://chekhovmuseum.com/festivals/contest/provisions.