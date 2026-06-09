Фестиваль пионов проведут в Мелихове
13 июня в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет фестиваль пионов «Пиономания». Мероприятие организовано по инициативе Министерства культуры и туризма Московской области и посвящено любви Антона Павловича к цветам.
Ключевым событием фестиваля станет выставка пионов, организованная при участии Главного ботанического сада им. И. В. Цицина РАН и питомника «Pionnik». Посетители смогут увидеть разнообразие оттенков и редкие сорта пионов.
Президент общества филокартистов Василий Волков представит программу «Послания прошлого. Цветочное очарование в открытках» и расскажет об удивительных открытках XIX–XX веков.
Гостей ждет музыкальная программа с участием лауреата международных конкурсов пианиста Сергея Курило, струнного квартета им. П. И. Чайковского, а также выпускницы ГКА им. Маймонида Дарьи Рудометовой и лауреата всероссийских и международных конкурсов Екатерины Фоминой.
На Театральном дворе мелиховский театр «Чеховская студия» покажет инсценировки по рассказам Антона Павловича.
Кроме того, на фестивале будут представлены коллекционные кружева, веера, зонтики, антикварные предметы с цветочной тематикой. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах по созданию пиона из различных материалов и созданию летнего букета.
Начало праздника в 12:00. 12+.
Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».