Фестиваль пионов проведут в Мелихове

13 июня в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет фестиваль пионов «Пиономания». Мероприятие организовано по инициативе Министерства культуры и туризма Московской области и посвящено любви Антона Павловича к цветам.

Ключевым событием фестиваля станет выставка пионов, организованная при участии Главного ботанического сада им. И. В. Цицина РАН и питомника «Pionnik». Посетители смогут увидеть разнообразие оттенков и редкие сорта пионов.

Президент общества филокартистов Василий Волков представит программу «Послания прошлого. Цветочное очарование в открытках» и расскажет об удивительных открытках XIX–XX веков.

Гостей ждет музыкальная программа с участием лауреата международных конкурсов пианиста Сергея Курило, струнного квартета им. П. И. Чайковского, а также выпускницы ГКА им. Маймонида Дарьи Рудометовой и лауреата всероссийских и международных конкурсов Екатерины Фоминой.

На Театральном дворе мелиховский театр «Чеховская студия» покажет инсценировки по рассказам Антона Павловича.

Кроме того, на фестивале будут представлены коллекционные кружева, веера, зонтики, антикварные предметы с цветочной тематикой. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах по созданию пиона из различных материалов и созданию летнего букета.

Начало праздника в 12:00. 12+.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».