Фестиваль «Мелиховская весна» проведут в Чехове

22 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в городском округе Чехов, стартовал XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Мероприятие продлится до 31 мая, и на четырех площадках фестиваля коллективы из шести стран представят более двадцати спектаклей, посвященных творчеству Чехова.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил: «„Мелиховская весна“, один из старейших театральных фестивалей России, продолжает расширять свою географию, в том числе международную. Это говорит о безграничной и объединяющей силе культуры».

Свои версии чеховских произведений в 2026 году представят театры из России, Вьетнама, Туркменистана, Сербии, Абхазии и Республики Беларусь. Коллективы из Вьетнама и Туркменистана выступят на сцене Подольского драматического театра, а Театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» покажет спектакль по пьесе «Дядя Ваня» в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

Генеральный директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева подчеркнула: «Программа фестиваля как всегда очень насыщенная и разнообразная. Зрители увидят спектакли по произведениям Чехова самых разных жанров». Главной пьесой фестиваля 2026 года станет «Дядя Ваня», написанная в Мелихове 130 лет назад.